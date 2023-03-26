26 марта 2023, 20:53
ВСУ попытались атаковать город в Тульской области ударным беспилотником — Минобороны
Минобороны: киевский режим попытался атаковать Россию ударным беспилотником типа «Стриж»
Минобороны сообщило в Telegram-канале о попытке атаковать территорию России беспилотником ударного типа «Стриж» со стороны Украины. Группировка средств ПВО в Тульской области обезвредила БПЛА, он упал в районе населенного пункта Киреевск.
Комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21» вывел из строя навигационную систему украинского беспилотника, после чего тот, потеряв ориентацию, упал. На месте происшествия работают специалисты Минобороны России, МЧС и правоохранительные органы.
Реклама
В Тульской области развернута группировка российских средств противовоздушной обороны. В нее входят: зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21».
Следователи обнаружили на месте взрыва в Киреевске обломки беспилотника Ту-141 «Стриж». Очевидцы также рассказали каналу, что беспилотник «взорвался яркой вспышкой в небе» и обломки разлетелись в разные стороны. По последним данным, пострадали три человека.
Беспилотники
Украина
Реклама
Реклама