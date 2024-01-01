Происшествия 01 января 2024, 13:03 ВСУ попытались атаковать Брянскую область Богомаз: средства РЭБ подавили украинский беспилотник над Брянской областью РИА «Новости»

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что ВСУ попытались атаковать регион с помощью беспилотника. Средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон.

Глава Брянской области уточнил, что украинские военные использовали беспилотник самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал, на земле разрушений не зафиксировали.

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ВСУ не прекращали обстрелы российских регионов даже в новогодние праздники. В ночь на 1 января украинские солдаты нанесли массированный ракетный удар по центру Донецка. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, жертвами атаки стали четыре человека, еще 13 получили ранения.

В первый день нового года под обстрел попал поселок Красное в Белгородской области. Снарядами пробило крышу частного дома, повреждения получила местная школа. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что обошлось без пострадавших.