Происшествия 17 марта 2024, 00:36 ВСУ попытались атаковать Брянскую область ракетой С-200 РИА «Новости»

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Украинские военные попытались атаковать Брянскую область баллистической ракетой С-200, ее уничтожили противовоздушные силы России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Воздушная цель уничтожена над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил глава региона.

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Богомаз отметил, что пострадавших нет, а на месте уже работают оперативные службы. Помимо этого, губернатор поблагодарил подразделения ПВО за проделанную работу.

До этого Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили украинский реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Стриж» над Стародубским муниципальным округом. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в Брянске сотрудники ФСБ задержали участника «Легиона „Свобода России“»*, занимающегося по заданию украинских спецслужб подготовкой терактов. Санкции по преступлениям, в совершении которых его обвинили, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

*«Легион „Свобода России“» — запрещенная в России террористическая организация.