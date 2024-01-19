Происшествия 19 января 2024, 10:07 ВСУ попытались атаковать беспилотником Тамбовский пороховой завод Shot: ВСУ попытались атаковать беспилотником Тамбовский пороховой завод РИА «Новости»

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Украинские военные использовали беспилотник самолетного типа для атаки по Тамбовскому пороховому заводу, который находится в Котовске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Беспилотник упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Персонал предприятия эвакуировали. В результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

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Тамбовский завод является одним из крупнейших предприятий России по производству пороха.

В июне 2023 года на производственной площадке произошел взрыв с последующим возгоранием. Тогда погибли пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ.

В ноябре на Тамбовском пороховом заводе вновь произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. Правоохранители квалифицировали его как теракт.