Происшествия 26 мая 2023, 12:34 ВСУ подвергли Донецк обстрелу в девятую годовщину начала боевых действий Пушилин: ВСУ подвергли Донецк обстрелам в девятую годовщину начала боевых действий РИА «Новости»

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Украинские военные сильно обстреляли Донецк в девятую годовщину начала боевых действий в Донбассе. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Противник подверг Донецк усиленным обстрелам в девятую годовщину начала военных действий», — написал он.

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Пушилин отметил, что под огнем боевиков оказался Калининский район города.

«В 09:00 ВСУ открыли огонь из американских систем HIMARS, в результате чего погибла молодая женщина. Еще одна получила ранения», — добавил он.

Глава региона отметил, что спустя 30 минут противник повторно атаковал этот квадрат, когда там находились спасатели, журналисты и службы реагирования.

«В результате обстрелов пострадали здание научно-исследовательского института, АЗС и две больницы. Прошу горожан не передвигаться по улицам без крайней необходимости», — заключил Пушилин.

Совместный центр контроля и координации огня уточнял, что ВСУ вели огонь со стороны населенных пунктов Дачное и Курахово.