Происшествия 29 января 2023, 08:50 ВСУ пять раз за час обстреляли ДНР СЦКК ДНР: ВСУ меньше чем за час выпустило по региону 16 крупнокалиберных снарядов

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В первый час 29 января ВСУ активно обстреливали территорию ДНР включая столицу региона — Донецк. Об этом сообщили представители республики в совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 00:03 — населенный пункт Курахово — город Донецк (Петровский район)», — рассказали они.

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По этому месту украинская армия запустила три снаряда калибром 155 миллиметров.

Меньше, через 20 минут, взрывы раздались в Киевском районе Донецка. По нему выпустили тот же объем снарядов такого же калибра. Обстрел вели со стороны населенного пункта Ласточкино.

Спустя минуту — в 00:21 по местному времени — из Авдеевки открыли по Яковлевке. По этому населенному пункту выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров.

В 0:35 и в 00:42 под обстрел попал Киевский район Донецка. Также в полпервого ночи ВСУ обстреляли Куйбышевский район города. Суммарно по этим локациям со стороны населенного пункта Тоненькое выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров.

О последствиях прилетов — разрушениях, погибших или пострадавших — пока ничего неизвестно.