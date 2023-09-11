11 сентября 2023, 16:29
ВСУ перешли на немецкие беспилотники для ударов по России
Telegram-канал Mash: ВСУ использовали немецкий дрон для атаки Брянской области
Сбитый в Брянской области беспилотник оказался немецким дроном-трансформером Vector производства компании Quantum systems. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал Mash.
Судя по открытым данным, такие дроны делают из углеволоконного материала, что обеспечивает им бесшумный полет в любую погоду. Кроме того, беспилотник способен передавать видео в высоком разрешении по закрытому каналу.
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Трансформером Vector называют потому, что его легко можно превратить в облегченную версию дрона Scorpion. Это более быстрая и менее заметная версия беспилотника.
Источник Mash сообщил, что всего в минувшее воскресенье, 10 сентября, на Брянскую область ВСУ совершили три атаки. Сначала легкомоторный самолет сбросил взрывчатку на нефтеперекачивающую станцию. Детонация повредила фасады зданий, перебила кабели и повредила помещения с распределительным устройством.
Следом за самолетом пролетел Vector, сбитый системами противовоздушной обороны. После в небе появился легкомоторный самолет, сбросивший боеприпас в поселке Круча.
Минобороны в минувшее воскресенье, 10 сентября, сообщило, что в небе над Брянской областью стоящие на дежурстве системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа. В ведомстве заявили, что украинские боевики намеревались использовать дрон для терактов на российских объектах.
По данным Mash, атаку на нефтеперекачивающую станцию совершил легкомоторный самолет А-32. Находясь в четырех километрах от границы, он сбросил боеприпас, который упал на территории неработающей станции.
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