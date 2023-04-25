Происшествия 25 апреля 2023, 11:47 ВСУ открыли прицельный огонь по школе в селе близ ЗАЭС Рогов: ВСУ обстреляли село Великая Знаменка близ ЗАЭС, есть погибший РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Великая Знаменка на берегу Днепра. Этот населенный пункт расположен в нескольких километрах западнее Запорожской АЭС, сообщил в Telegram-канале член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

Под прицельным огнем оказалась местная школа, уточнил он. По его данным, известно об одном погибшем и одном пострадавшем среди мирного населения.

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«В срочном порядке проведена эвакуация детей. Обстрел продолжается», — добавил Рогов.

Кроме того, 25 апреля около 10:00 прилеты зафиксировали в Токмаке. Серьезные разрушения получила АЗС на въезде в город.

Помимо этого, в населенном пункте зафиксировали повреждения двух частных жилых домов, газопровода и объектов электросетей. По предварительной информации, пострадали два мирных жителя, уточнил Рогов.

По его словам, ВСУ вели обстрел из РСЗО HIMARS, выпустив как минимум два пакета управляемых снарядов.

На места, где выявили разрушения, прибыли аварийные и экстренные службы. Все обстоятельства и данные о пострадавших уточняются, заключил Рогов.