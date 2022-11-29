Происшествия 29 ноября 2022, 14:08 ВСУ открыли огонь по Теткино Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле Теткино со стороны ВСУ Telegram

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ВСУ открыли огонь по поселку Теткино в Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. Он рассказал о последствиях прилета в Telegram-канале.

«Предварительно зафиксировано не менее 10 прилетов», — написал Старовойт.

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По его словам, в этот раз обошлось без жертв и серьезных разрушений. При этом он отметил, что в результате обстрела пострадали объекты энергоснабжения. Это привело к перебоям с подачей света.

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Старовойт сказал, что сотрудники ремонтных служб уже выехали на поврежденные объекты. Также он пообещал, что электроснабжение поселка восстановят в ближайшее время.

Теткино — приграничный поселок, он расположен недалеко от рубежей Сумской области Украины. Местные жители регулярно попадают под удар со стороны ВСУ. Четырнадцатого ноября прилеты снарядов со стороны украинской армии нарушили газоснабжение поселка, однако его быстро восстановили. Об этом также сообщал Старовойт.

В тот день основной удар пришелся по району сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Тогда также обошлось без жертв и пострадавших.