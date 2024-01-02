02 января 2024, 18:10
ВСУ открыли огонь по Шебекину
Гладков сообщил об обстреле Шебекина вечером 2 января
Город Шебекино Белгородской области вечером 2 января оказался под огнем ВСУ. Об обстреле сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, в результате никто не пострадал. Однако есть разрушения.
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«Снаряд прилетел в административное здание одного из промышленных предприятий — выбиты окна, возгораний нет», — уточнил губернатор.
Сейчас на месте работают оперативные службы.
Днем дежурные силы ПВО несколько раз отразили попытки ВСУ обстрелять Белгород и Белгородский район. По данным Минобороны, около 12:00 противовоздушная оборона перехватила четыре ракеты РСЗО «Ольха», а около 13:00 — еще пять ракет такого же типа.
В 14:30 российские военные снова пресекли попытку террористической атаки со стороны противника.
«Дежурными средствами ПВО восемь ракет были уничтожены над Белгородской областью», — указали в ведомстве.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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