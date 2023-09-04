Важное 04 сентября 2023, 10:15 ВСУ открыли огонь по селу в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали село Подывотье в Брянской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Подывотье в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района», — написал он.

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По его словам, никто не пострадал. Однако в результате ударов повреждения получило административное здание и хозяйственная постройка. Также возникли проблемы с электричеством. Экстренные и оперативные службы уже работают на месте ЧП.

Украинцы 2 сентября обстреляли поселок Белая Березка в регионе. Богомаз заявил, что снаряды противника попали в семь жилых домов.

Также под ударом в прошлую субботу оказался еще один поселок Брянской области — Климово. Губернатор уточнил, что там обошлось без разрушений и пострадавших.

Кроме того, в тот же день ВСУ атаковали и Курскую область. Там под огнем был поселок Теткино.