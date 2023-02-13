Происшествия 13 февраля 2023, 17:23 ВСУ открыли огонь по селу Алексеевка в Курской области Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Алексеевка со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня под обстрел со стороны Украины попало село Алексеевка Глушковского района. Всего насчитали шесть прилетов», — уточнил глава региона.

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Он отметил, что один из снарядов не разорвался. Для его обезвреживания вызвали группу разминирования.

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По словам Старовойта, пострадавших среди мирного населения нет. Но обстрел нарушил работу подстанции, жители населенного пункта остались без электричества.

Ремонтные бригады уже выехали на место для ликвидации последствий обстрела. Губернатор уточнил, что специалисты сразу же приступят к восстановлению электроснабжения, как только ситуация станет безопасной.

В начале февраля ВСУ открыли огонь по приграничному селу Горналь в Курской области. Тогда повреждения получила линия электропередачи. Кроме того, пострадал автомобиль, а в одном из домов выбило стекла.