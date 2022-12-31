Происшествия 31 декабря 2022, 17:54 ВСУ открыли огонь по Макеевке за 7 часов до Нового года Представители ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку из тяжелой артиллерии

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Украинские войска в 16:30 по местному времени обстреляли населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили представители ДНР в совместном центре по контролю и координации огня (СЦКК). Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 16:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка», — сообщили они.

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По данным ведомства, всего по этому городу выпустили три снаряда так называемого образца. Калибр этих боеприпасов — 155 миллиметров.

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Также представители ДНР в СЦКК отметили, что под обстрел со стороны ВСУ попал Червоногвардейский район города. О пострадавших, разрушениях и иных последствиях прилета пока ничего неизвестно.

Попавший под удар населенный пункт является пригородом Донецка. Макеевка прилегает к столице республики с северо-востока. Пострадавший. Червоногвардейский район находится в западной части города.