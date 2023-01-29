Происшествия 29 января 2023, 15:12 ВСУ открыли огонь из минометов по Курской области Глава Курской области Старовойт: регион вновь попал под обстрел со стороны ВСУ

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Подразделения ВСУ открыли огонь по Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано 12 прилетов», — отметил он.

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По его словам, из людей никто не пострадал. Однако удары со стороны украинской армии повредили местную инфраструктуру. Старовойт отметил, что украинская сторона обстреляла территорию России минами. Точное количество прилетевших боеприпасов и их калибр глава региона не упомянул.

Старовойт рассказал, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Курской области выявлены повреждения линий энергоснабжения. Это привело к обесточиванию двух населенных пунктов — поселка Краснооктябрьский и соседнего села Волфино. Количество оставшихся без электричества домохозяйств губернатор Курской области не уточнил.

По словам главы региона, на месте прилетов уже работают сотрудники аварийных бригад. Старовойт пообещал, что энергоснабжение Волфино и Краснооктябрьского восстановят в ближайшее время.