Происшествия 01 августа 2023, 15:36 ВСУ открыли огонь по Елизаветовке в Курской области Курский губернатор Старовойт: в Елизаветовке зафиксировали 10 прилетов со стороны ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Елизаветовка Глушковского района — на него пришлось 10 прилетов. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

В результате атаки украинских подразделений пострадали два домовладения, повреждения получил один автомобиль.

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«Окажем собственникам помощь в ликвидации последствий», — заверил губернатор.

Накануне, 31 июля, ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Курской области. Под удар попали поселки Теткино Глушковского района и Краснооктябрьский.

Старовойт указал, что во втором украинские снаряды повредили линии электропередачи, поэтому мирные жители остались без света. Аварийные службы должны были приступить к восстановлению разрушений после того, как в поселке будет безопасно.

Ранее 29 июля ВСУ также нанесли удар по Теткино. В тот день украинский огонь повредил жилой дом.