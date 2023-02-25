Происшествия 25 февраля 2023, 08:28 ВСУ открыли огонь по Донецку утром 25 февраля СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии РИА «Новости»

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Утром 25 февраля ВСУ обстреляли донецк из тяжелой артиллерии. Об этом сообщили сотрудники представительства ДНР в совместном центре контроля и координации огня (СЦКК). Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«После 00:00 [25 февраля] зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 06:45 — населенный пункт Дальнее — город Донецк», — заявили они.

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По данным сотрудников ведомства, под удар попал Петровский район столицы республики. Украинские военнослужащие выпустили по нему пять снарядов

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О пострадавших, разрушениях и иных последствиях прилетов пока ничего неизвестно.

Вечером 24 февраля Петровский район Донецка также оказывался под обстрелом со стороны ВСУ. Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало прилет в 22:30 по местному времени. В этот момент данную часть обстреляли шестью снарядами калибром 155 миллиметров. Тогда ВСУ вели огонь из населенного пункта Красногоровка.