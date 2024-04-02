Происшествия 02 апреля 2024, 14:25 ВСУ оставили жителей Каховки без света Губернатор Сальдо: ВСУ обстреляли Каховку, пострадали три человека Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо / Telegram

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Украинские войска обстреляли Каховской муниципальный округ. В городе Каховке пострадали три человека и линия электропередачи, в поселке городского типа Новая Маячка разрушили здание стационара. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом в Telegram-канале.

«Сегодня из-за террористического обстрела укробоевиками жилых кварталов города Каховки госпитализированы трое раненых местных жителей. Один из ударов противника повредил линию электропередачи, большая часть города осталась без света и воды», — заявил он.

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По Новой Маячке нанесли ракетный удар. Вооруженные силы Украины разрушили здание стационара поселковой больницы. Владимир Сальдо заявил, что атаки по гражданской инфраструктуре с тактической точки зрения не имели никакого смысла для противника. Глава региона уверен, что обстрелы устроили ради запугивания населения.

За неделю ВСУ лишились более 370 солдат на Херсонском направлении. Среди утраченной западной техники насчитали пять американских гаубиц М777.