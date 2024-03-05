Важное 05 марта 2024, 16:55 ВСУ оставили без света жителей шести населенных пунктов в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа

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Хутор Мухин Шебекинского городского округа попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Жители шести населенных пунктов остались без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате атаки украинских боевиков никто не пострадал.

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«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты шести населенных пунктов», — написал глава региона.

Без света остались жители хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский и частично двух сел — Вознесеновка и Нежеголь. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Днем 5 марта дрон ВСУ ударили по грузовому автомобилю с мирными жителями в селе Новая Таволжанка. Люди не пострадали, машину посекло осколками, рассказал Гладков.