05 марта 2024, 16:55
ВСУ оставили без света жителей шести населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа
Хутор Мухин Шебекинского городского округа попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Жители шести населенных пунктов остались без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В результате атаки украинских боевиков никто не пострадал.
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«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты шести населенных пунктов», — написал глава региона.
Без света остались жители хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский и частично двух сел — Вознесеновка и Нежеголь. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.
Днем 5 марта дрон ВСУ ударили по грузовому автомобилю с мирными жителями в селе Новая Таволжанка. Люди не пострадали, машину посекло осколками, рассказал Гладков.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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