Происшествия 14 августа 2023, 07:47 ВСУ опять обстреляли Донецк кассетными боеприпасами Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку кассетные боеприпасы Pxhere

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Украинские силы утром 14 августа выпустили множество кассетных снарядов по Донецку. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Сначала два снаряда в 06:20 выпустили из населенного пункта Кураховка по Петровскому району Донецку, спустя 10 минут произошло еще два обстрела. Тогда ВСУ наносили удары из Нейтралова по Куйбышевскому району.

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По последним данным, в 07:30 из Нейтралова нанесли удары по этому городу еще дважды. Кроме того, украинские силы в 06:20 выпустили три снаряда 155-миллиметрового калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам.

Накануне в результате обстрела Вооруженными Силами Украины в Донецке погиб один человек. Речь идет о мирном жителе. Также шесть человек получили ранения, среди них — девочка 12 лет.