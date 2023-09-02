Происшествия 02 сентября 2023, 20:26 ВСУ обвинили в обстрелах приезжающих на вызовы пожарных в зоне СВО Глава МЧС Куренков рассказал о подлых обстрелах ВСУ пожарных бригад в зоне СВО Пресс-служба МЧС

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Украинские войска обстреливали приезжающих на вызовы российских пожарных, которые работают в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в интервью для программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24» рассказал глава МЧС Александр Куренков.

Он подчеркнул, что считает такое поведение подлым. Выехавшие на место пожара спасатели вместо тушения пламени и спасения людей оказываются под обстрелом.

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«Когда пожарные машины вместе с расчетами приезжают на реагирование, они открывают повторный огонь для того, чтобы выбивать наши экипажи. Это подло», — заявил Куренков.

Министр добавил, что также украинские боевики мешают спасателям в проведении работ по разминированию территории. Для этого под специальную технику они закладывают фугасы и противопехотные мины.

Ранее глава МЧС Александр Куренков пообещал, что задействованные в аварийно-спасательных работах в зоне специальной военной операции сотрудники получат статус ветеранов боевых действий наряду с силовиками и военными.