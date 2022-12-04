Происшествия 04 декабря 2022, 17:55 ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка ВСУ обстреляли жилые кварталы Ворошиловского района Донецка

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Украинские военные открыли огонь по жилым кварталам Донецка, сообщил ТАСС. Снаряды повредили гражданскую инфраструктуру на улицах Университетская и Щорса в центре города. Представительство ДНР в СЦКК добавило, что обстрел вели с использованием установок «Град».

Жители сообщили минимум о трех попаданиях в центральной части Донецка. В представительстве республики в СЦКК отметили, что по Ворошиловскому району города выпустили две ракеты из «Града», а по Куйбышевскому — три снаряда натовского калибра.

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«В одном частном доме Куйбышевского района повреждены кровля, фасад, остекление. Проявляйте осторожность, берегите себя и близких!» — обратился к жителям мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он призвал горожан не выходить из укрытий без лишней необходимости.

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В этот же день ВСУ обстреляли Курскую область. Под огонь попало село Гуево. По словам губернатора региона Романа Старовойта, никто не пострадал. Ранее украинские снаряды прилетели по белгородскому селу Тишанка. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о повреждении нежилого здания.