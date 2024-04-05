Происшествия 05 апреля 2024, 16:49 ВСУ обстреляли жилые дома в селе под Брянском Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали село Чуровичи в Брянской области РИА «Новости»

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Украинские боевики ударили по селу Чуровичи в Климовском районе Брянской области. Об этом написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Никто из местных жителей не пострадал. По словам губернатора, в результате обстрела повреждения получили 11 жилых домовладений, хозяйственные постройки, сельхозтехника и три машины.

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«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — подчеркнул Богомаз.

Ранее украинские военные атаковали поселок Теткино в Курской области. Из-за обстрела пострадала местная жительница. В населенном пункте зафиксировали четыре прилета со стороны ВСУ. Еще два произошли в селе Попово-Лежачи.

До этого обстрелу подверглись здания ДК, школы и детского сада в селе Вязовое в Белгородской области. В результате повреждения получили линии электро- и газоснабжения, никто из жителей не пострадал. За три часа до удара ВСУ также атаковали Репяховку в Краснояружском районе.