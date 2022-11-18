Эксклюзив 18 ноября 2022, 20:12 Видео с места: ВСУ обстреляли здание предприятия «Вода Донбасса» в Донецке Шесть человек пострадали в результате обстрела предприятия «Вода Донбасса» в Донецке

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Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк. Снаряд угодил в здание предприятия «Вода Донбасса». На месте происшествия побывала съемочная группа «360».

Снаряды ВСУ прилетели по зданию предприятия, предоставляющего жителям ДНР услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению.

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«Прилет пришелся на кабинет начальника экономической службы. В этот момент она находилась в кабинете, ее просто ангел-хранитель отвел», — рассказала сотрудница «Воды Донбасса». По ее словам, женщина получила множественные осколочные ранения, но выжила, медики оказывают ей помощь. Всего в результате обстрела ранения получили шесть сотрудников предприятия. Украинские снаряды частично повредили один кабинет и несколько лабораторных помещений.

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Вечером 17 ноября ВСУ открыли огонь по поселку Белая Березка в Брянской области. В населенном пункте прекратилась подача электричества, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он рассказал, что на месте происшествия работают экстренные службы, а энергетики займутся восстановлением поврежденных линий после прекращения обстрелов.