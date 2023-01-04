Происшествия 04 января 2023, 14:52 ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке в Запорожье, есть жертвы — Рогов Член ВГА Рогов сообщил об обстреле военной комендатуры в Васильевке со стороны ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке в Запорожской области, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил член ВГА Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Васильевка под огнем боевиков ВСУ. Прилет тяжелого по военной комендатуре, <…> есть раненые и погибшие», — написал он.

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Рогов уточнил, что в момент обстрела у комендатуры стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личных автомобилей.

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По словам члена ВГА Запорожской области, зафиксировали как минимум четыре прилета снарядов. Удары пришлись по жилому многоэтажному дому возле комендатуры.

Кроме того, Рогов рассказал об обстреле города Пологи. Здесь было три прилета, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

В среду, 4 января, стало известно, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель, написал RT.