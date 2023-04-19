Происшествия 19 апреля 2023, 07:56 ВСУ обстреляли в Новой Каховке пожарную часть и станцию скорой помощи Власти Новой Каховки сообщили о массированном обстреле ВСУ и прилете в пожарную часть

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Украинские войска утром 19 апреля устроили массированный обстрел Новой Каховки. Удары пришлись на пожарную часть, высоковольтные линии электропередачи, рынок и территорию возле больницы. Несколько человек получили ранения, сообщила в Telegram-канале городская администрация.

«Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ», — констатировали власти.

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Огонь открыли в 05:30. Мины рухнули у больницы на улице Карла Маркса и Днепровском проспекте, бригады скорой помощи не смогли выехать к пострадавшим. Прилеты артиллерийских снарядов зафиксировали в районе дома и на пустыре по улице Букина, пострадали несколько человек и высоковольтные линии электропередач, в части города отключился свет. Под обстрелом оказались также городской рынок и пожарная часть.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку из минометов калибра 120 миллиметров. В качестве мишеней выбрали жилые кварталы, центр города и станцию скорой помощи. Он поручил правительству помочь пострадавшим.