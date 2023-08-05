Происшествия 05 августа 2023, 22:38 ВСУ обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ ударили по Донецку кассетными боеприпасами РИА «Новости»

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Украинские военные ударили по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому району Донецка кассетными боеприпасами. Об этом говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации.

Всего в город прилетели четыре снаряда со стороны находящегося под контролем украинских боевиков села Нетайлово.

ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Донецкой Народной Республики сообщил, что выпущенные кассетные снаряды взорвались в воздухе. Собеседники агентства добавили, что загорелись дома на улицах Университетская и Щорса. Данные о пострадавших пока не поступили.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела города со стороны украинских боевиков загорелся первый корпус университета экономики и торговли.

«МЧС работает на месте. По предварительной информации укронацисты использовали кассетные боеприпасы», — написал глава города.

Кадры с горящим зданием вуза опубликовал Telegram-канал RT.