08 августа 2023, 19:52
ВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ за полчаса выпустили 26 снарядов по Донецку
Украинские военные вновь обстреляли Донецк. За полчаса — с 18:40 до 19:10 — ВСУ выпустили по городу 26 снарядов. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Сначала под обстрелом оказались Киевский и Ворошиловский районы. Затем Украина атаковала Петровский и Кировский районы Донецка. Все выпущенные снаряды были калибра 155 миллиметров. ВСУ били по городу со стороны Карловки, Нелеповки, Максимильяновки и Орловки.
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По данным корреспондента ТАСС, в центре города прогремела серия мощных взрывов.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела, по предварительной информации, ранения получили три человека. Масштаб повреждений городской инфраструктуры устанавливается.
Минувшей ночью украинские военнослужащие также активно обстреливали город — с полуночи до утра они ударили по Донецку 32 раза.
ВСУ
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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