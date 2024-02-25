Происшествия 25 февраля 2024, 19:13 ВСУ обстреляли три района Курской области Губернатор Старовойт: три района Курской области попали под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли три района Курской области: Глушковский, Кореневский и Суджанский. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Никто не пострадал. Однако в селе Кульбаки Глушковского района повредило газовую трубу и линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно. В трех домовладениях выбило окна.

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В селе Троицкое Кореневского района в трех домовладениях пострадали фасады, крыши и окна. Подомовой обход для уточнения последствий обстрела продолжается. А в Николаево-Дарьине Суджанского района оказались повреждены одно домовладение, машина и комбайн.

Власти региона помогут собственникам пострадавшего имущества с его восстановлением, пообещал Старовойт.

В ночь на 25 февраля в Курской области объявляли ракетную опасность. Причины не назывались. Жителей попросили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Примерно через полтора часа ракетную опасность отменили.