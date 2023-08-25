Происшествия 25 августа 2023, 20:52 ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области Губернатор Старовойт сообщил об атаке ВСУ по Курской области unsplash.com

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Три населенных пункта в Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В деревне Старая Николаевка при ударе со стороны ВСУ пострадал жилой дом. Также нарушено электроснабжение. Бригады ремонтников приступят к его восстановлению, как только это станет возможно, подчеркнул губернатор.

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«Деревня Старая Николаевка Рыльского района обстреляна со стороны Украины. К счастью, обошлось без пострадавших. Зафиксировано прямое попадание в жилой дом, обязательно окажем помощь в ремонте», — написал он.

Кроме того, минометному обстрелу подверглось село Волфино, там зафиксировано пять прилетов. О пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщалось. Под обстрел попал и поселок Краснооктябрьский. Там нарушено электроснабжение.

Также днем 25 августа ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую и Калужскую области с применением беспилотников. Средства ПВО уничтожили БПЛА.