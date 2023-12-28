Происшествия 28 декабря 2023, 18:44 ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли Гордеевку, Успеновку и Теткино в Курской области губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

Читать 360tv в

Украинские боевики в течение дня обстреляли села Гордеевка и Успеновка в Корнеевском районе и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Поселок оказался частично обесточен. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

По его словам, жители не пострадали. В Успеновке повредило пять домовладений, в Гордеевке — еще два. В поселке Теткино, где произошло шесть прилетов, повреждения получили два домовладения. Пострадали крыша, окна и заборы.

Реклама

Аварийные бригады начнут устранять повреждения линии электропередачи, как только это станет безопасно. Власти региона помогут собственникам пострадавших домов в ремонте.

ВСУ 28 декабря также обстреляли поселок Суземка в Брянской области. По информации губернатора Александра Богомаза, пострадала мирная жительница.