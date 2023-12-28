28 декабря 2023, 18:44
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли Гордеевку, Успеновку и Теткино в Курской области
Украинские боевики в течение дня обстреляли села Гордеевка и Успеновка в Корнеевском районе и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Поселок оказался частично обесточен. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
По его словам, жители не пострадали. В Успеновке повредило пять домовладений, в Гордеевке — еще два. В поселке Теткино, где произошло шесть прилетов, повреждения получили два домовладения. Пострадали крыша, окна и заборы.
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Аварийные бригады начнут устранять повреждения линии электропередачи, как только это станет безопасно. Власти региона помогут собственникам пострадавших домов в ремонте.
ВСУ 28 декабря также обстреляли поселок Суземка в Брянской области. По информации губернатора Александра Богомаза, пострадала мирная жительница.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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