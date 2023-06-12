12 июня 2023, 00:41
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области
Рогов: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле центра города Токмак в регионе. ВСУ выпустили по населенному пункту снаряды из РСЗО «Град», написал политик в своем Telegram-канале.
«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Сегодня около 22:30 (совпадает с московским — прим. ред.) нацисты совершили обстрел города из реактивных систем залпового огня», — сообщил Рогов.
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Обстрел пришелся на центральную площадь города. По предварительным данным, украинские военные использовали РСЗО «Град» с неуправляемыми дальнобойными снарядами западного образца.
Накануне Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят новые атаки на Запорожском направлении. Украинские военные провели артподготовку по российским позициям в районе Орехова. При этом они использовали дымовую завесу, вероятно, для перемещения техники.
ВСУ
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