Важное 12 июня 2023, 00:41 ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области Рогов: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области РИА «Новости»

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Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил об обстреле центра города Токмак в регионе. ВСУ выпустили по населенному пункту снаряды из РСЗО «Град», написал политик в своем Telegram-канале.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Сегодня около 22:30 (совпадает с московским — прим. ред.) нацисты совершили обстрел города из реактивных систем залпового огня», — сообщил Рогов.

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Обстрел пришелся на центральную площадь города. По предварительным данным, украинские военные использовали РСЗО «Град» с неуправляемыми дальнобойными снарядами западного образца.

Накануне Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят новые атаки на Запорожском направлении. Украинские военные провели артподготовку по российским позициям в районе Орехова. При этом они использовали дымовую завесу, вероятно, для перемещения техники.