Происшествия 15 августа 2023, 21:30 ВСУ обстреляли территорию ДНР кассетными боеприпасами Пушилин: ВСУ за день выпустили 138 боеприпасов по территории ДНР РИА «Новости»

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ВСУ 42 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Всего за вторник, 15 августа, украинские военные выпустили 138 боеприпасов, в том числе кассетного типа. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В результате обстрела ранены три мирных жителя в Куйбышевском и Петровском районах Донецка.

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Кроме того, один человек пострадал в поселке Доломитное Никитовского района Горловки. Мужчина подорвался на украинской мине ПФМ-1 «Лепесток».

По словам Пушилина, за последний год в ДНР на минах этого типа подорвались 126 мирных жителей, в том числе 11 детей. Трое пострадавших скончались от полученных ранений.

Днем ранее Пушилин сообщил, что ВСУ выпустили дальнобойные ракеты по поселку Юрьевка на юге ДНР. В результате удара ранения получили пять взрослых жителей и один шестилетний ребенок.