Происшествия 20 июня 2023, 09:06 ВСУ обстреляли Суземской район Брянской области — СМИ Mash: ВСУ обстреляли ночью село Новая Погощь в Брянской области Pxhere

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Украинские силы прошедшей ночью атаковали село Новая Погощь Суземского района Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, зафиксированы 15 прилетов, снаряды упали на окраине и центре населенного пункта. Несколько построек получили разрушения, люди не пострадали.

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Также минувшей ночью Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Град». Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в результате этого 60 квартир и 18 домов в Валуйках повреждены.

Приграничные области России регулярно находятся под огнем ВСУ. Несколько дней назад стало известно, что украинские беспилотники попробовали атаковать в Брянской области нефтеперегонную станцию «Дружба». Как уточнил тогда глава региона Александр Богомаз, все произошло в Новозыбковском городском округе. Российские военные смогли отразить нападение.