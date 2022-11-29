Важное 29 ноября 2022, 22:31 Два района Курской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ Губернатор Старовойт: ВСУ выпустили 11 снарядов по Суджанскому району Курской области РИА «Новости»

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Украинские военные вечером 29 ноября обстреляли территорию Суджанского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, власти уточняют информацию о возможных пострадавших.

«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал курский губернатор.

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Он добавил, что из-за обстрелов Суджанский и Кореневский районы частично остались без света. После прекращения атаки специалисты установят сумму причиненного ущерба и начнут восстанавливать поврежденные объекты.

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Днем 29 ноября ВСУ открыли огонь по поселку Теткино Курской области. Роман Старовойт сообщил, что в населенном пункте зафиксировали не менее 10 прилетов. По словам губернатора, в результате обстрела никто не пострадал. На место происшествия отправились бригады специалистов — они восстановят поврежденные объекты энергоснабжения.

Ранее украинские военные обстреляли Глушковский район Курской области. В поселке Краснооктябрьский повреждения получил трехэтажный жилой дом.