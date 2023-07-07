07 июля 2023, 18:17
ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов под Белгородом
Гладков: несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Украинские боевики обстреляли сразу несколько населенных пунктов на территории Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ», — написал глава региона.
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Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, но имеются повреждения.
В Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном доме. В селе Казначеевка осколки снарядов также выбили стекла, и посекли кровлю домовладений, и повредили водонапорную башню.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района пострадала линия электропередачи. На месте происшествия работают экстренные службы.
Накануне власти Белгородской области насчитали больше 50 ударов боевиков ВСУ за сутки. Так, по селу Нехотеевка в Белгородском районе выпустили восемь снарядов.
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ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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