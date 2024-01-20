Происшествия 20 января 2024, 22:09 ВСУ обстреляли школу в селе в Курской области Старовойт: Украина обстреляла школу в селе Вишнево в Курской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Вишнево Беловского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы. Приступим к ремонту, как только позволит обстановка», — написал губернатор.

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По словам главы региона, в результате обстрела никто из жителей не пострадал.

В пятницу, 19 января, в Курске запустили систему оповещения о ракетной опасности. Жителям города рекомендовали не подходить к окнам, и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто находился на улице, было необходимо спуститься в безопасное место.

В среду, 17 января, беспилотник ВСУ повредил частный дом и автомобиль в селе Свердликово Суджанского района Курской области. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.