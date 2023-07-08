Происшествия 08 июля 2023, 04:51 ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов» Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град» РИА «Новости»

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ВСУ в ночь на 8 июля обстреляли из РСЗО «Град» Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

«ВСУ „Градами“ обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков.

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Он также добавил, что один из снарядов попал на территорию центрального рынка, это спровоцировало возгорание. Также огонь охватил овощную базу и автомобиль.

На месте уже находятся оперативные и аварийные службы. Они приступили к ликвидации последствий удара.

Ранее российские средства ПВО сбили и уничтожили два беспилотных аппарата на подлете к Воронежу, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, похожий на гром звук жители города услышали около 23:30 по московскому времени. Гусев также добавил, что держит ситуацию на личном контроле с профильными службами и ведомствами.

Днем 7 июля ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов на территории Белгородской области. ПРедварительно, как отмечал Гладков, пострадавших нет.