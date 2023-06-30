Важное 30 июня 2023, 10:07 ВСУ обстреляли село в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области

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Украинские боевики сегодня совершили минометный обстрел села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Александр Богомаз.

По его информации, никто не пострадал, но повреждения получили два жилых дома. На месте работают сотрудники оперативных служб.

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ВСУ регулярно предпринимают атаки на приграничные регионы, однако официальные данные об обстрелах территории Брянской области в последний раз появлялись 17 июня. Тогда силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбковском городском округе, уничтожив три беспилотника самолетного типа.

Позже СМИ писали об обстреле села Новая Погощь в Суземском районе. Сообщалось о 15 прилетах, в результате которых оказались повреждены несколько построек, но никто не пострадал.

Также сегодня стало известно об уничтожении беспилотника самолетного типа в Белгородской области.