Происшествия 26 августа 2023, 19:08 ВСУ обстреляли село в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз: село Кирилловка попало под обстрел ВСУ pxhere.com

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Село Кирилловка в Брянской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате ЧП в Климовском районе никто не пострадал. При атаке ВСУ четыре жилых домовладения получили повреждения. Также частично нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы, сообщил глава Брянской области.

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«ВСУ обстреляли село Кирилловка Климовского района», — написал Богомаз.

Атаке со стороны украинской армии утром 26 августа подвергся поселок Уразово Валуйского городского округа в Белгородской области. Четыре человека получили ранения. Кассетные боеприпасы ВСУ попали по частным жилым домовладениям, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.