Происшествия 10 августа 2023, 13:40 ВСУ обстреляли село в Брянской области Глава Брянской области Богомаз: ВСУ атаковали село Хинель, пострадавших нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Днем 10 августа украинские военные обстреляли село Хинель Севского района, написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но повреждения получили несколько объектов.

На место происшествия прибыли представители экстренных служб.

Реклама

«Пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта», — отметил глава региона.

Под вражеским огнем в этот же день оказался центр Горловки. В районе Кировского рынка взорвались снаряды ВСУ — погиб местный житель, заявил врио главы города Иван Приходько. Он уточнил, что осколки от боеприпасов попали в одну из квартир на улице Кирова, 27, где и находился мужчина.

Ночью со стороны Кураховки обстреляли Донецк. Удары пришлись по Кировскому и Петровскому районам города. Спустя несколько минут столицу ДНР атаковали снова — это продолжалось до семи утра.

Российские военные провели успешное наступление на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции. Противник за сутки потерял более 55 бойцов, рассказали в Минобороны.