ВСУ обстреляли село в Белгородской области | 360°

Происшествия

31 октября 2022, 12:37

ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

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Украинские силы открыли огонь по селу Красное в Белгородской области. Осколки снарядов попали в фасады и окна двух частных домов. Об этом написал в своем Telegram губернатор региона Гладков.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений», — сообщил Гладков.

Село Красное граничит с Харьковской областью Украины.

ВСУ обстреливают Белгородскую область регулярно с начала спецоперации. Например, на прошлой неделе в Красном из-за обстрела оказалась повреждена крыша на ферме и хранилище сена. А 30 октября украинские военные атаковали село Никольское, которое находится в 15 километрах от границы. В результате случившегося в населенном пункте повреждена линия электропередачи.

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Высокий уровень террористической опасности действует в регионе с 11 апреля. Президент России Владимир Путин 19 октября ввел в Белгородской области и других приграничных субъектах России режим среднего уровня реагирования. Согласно нему, должна быть усилена охрана общественного порядка, он подразумевает особый режим работы государственных объектов, объектов транспорта, связи, типографий. Кроме того, действуют ограничения на въезд, выезд и досмотры автотранспорта.

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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

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