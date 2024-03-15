Происшествия 15 марта 2024, 02:03 ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков: боевики ВСУ обстреляли белгородское село Грузское, пострадавших нет РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли село Грузское в Борисовском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах одного МКД, также посечен забор в одном частном домовладении и повреждены три автомобиля», — уточнил глава региона.

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Гладков добавил, что днем проведут подомовой обход территории. Оперативные службы уже работают на месте.

До этого губернатор показал последствия обстрела белгородского села Козинка, который накануне попытались штурмовать украинские диверсанты. Гладков заявил, что дома получили сильные повреждения. Кроме того, он добавил, что на территории области вражеских войск нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который подорвался на мине в декабре 2023 года.