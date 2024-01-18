Важное 18 января 2024, 10:41 ВСУ обстреляли село в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: под обстрел ВСУ попало село Терезовка РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали село Терезовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — написал он.

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Повреждения получили два частных дома. У одного выбило окна и посекло фасады, а также пробило крышу в гараже. Пострадал один легковой автомобиль.

Утром в четверг, 18 января, боевики ВСУ пытались атаковать Белгород и Белгородский район. Украинские военные выпустили 10 ракет по области. Средства противовоздушной обороны сработали оперативно и сбили все снаряды.

В результате ЧП пострадала женщина. С осколочным ранением правой ноги ее доставили в больницу.

Гладков рассказал, что в больницах региона проходят лечение еще 40 человек, пострадавших при атаке ВСУ по Белгороду 29 декабря. Пациенты находятся в стабильном состоянии. На прошлой неделе выписали 20 человек.