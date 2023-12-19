Происшествия 19 декабря 2023, 23:27 ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Вязовое в Белгородской области. В результате атаки повреждена линяя электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Гладков сообщил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

В воскресенье, 17 декабря, под обстрел ВСУ попала деревня Теребрено Краснояружского района Белгородской области. По сообщению Гладкова, на границе села шел стрелковый бой с противником.

В результате обстрела повреждения получили два частных жилых дома и беседка. Кроме того, повреждены линии электро- и газоснабжения. Жители сел Теребрено и Староселье временно остались без света.