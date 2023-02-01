Происшествия 01 февраля 2023, 18:50 ВСУ обстреляли село в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков заявил об атаке ВСУ на село Новостроевка Telegram

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Украинские националисты открыли огонь по селу Новостроевка в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Самое главное — пострадавших нет. Есть незначительные разрушения в трех частных домовладениях», — написал Гладков

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Он уточнил, что снаряды попали на территорию фермерского хозяйства, после этого повреждения получили хозпостройки и спецтехника. В настоящее время на месте находятся оперативные и аварийные службы. Специалисты устраняют последствия обстрела.

ВСУ обстреливали территорию Белгородской области и 31 января. Системы противовоздушной обороны дважды сработали над Щебекинским округом и Белгородским районом. В результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

Днем ранее несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Неразорвавшийся снаряд обнаружили на территории промышленного предприятия. В поселке Первомайском осколками ракеты выбило стекла в частном доме.