Важное 09 апреля 2023, 09:26 ВСУ обстреляли село Тишанка в Белгородской области губернатор Белгородской области / Telegram

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Украинские боевики обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Никто не пострадал. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Снаряды повредили четыре частных домовладения. Фасады и заборы посекло осколками, в домах выбило окна. Оперативные и аварийные службы уже начали устранять последствия очередной атаки.

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ВСУ регулярно бьют по приграничным регионам России, в частности по Белгородской области. Накануне боевики обрушили 12 артиллерийских снарядов на село Архангельское, в результате был разрушен коровник и погибло 10 голов крупного рогатого скота. Также оказались повреждены здание зернохранилища и хозпостройка. Люди не пострадали.

В ночь на 31 марта над селом Головчино в Грайворонском районе Белгородской области сбили украинский беспилотник самолетного типа. А за два дня до этого ВСУ запустили беспилотник с взрывчаткой в газонасосную станцию в Белгороде, но атака не удалась: дрон прилетел в пустой резервуар.