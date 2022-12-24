Происшествия 24 декабря 2022, 12:59 ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области Губернатор Старовойт: село Попово-Лежачи частично обесточено из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Перебои с электричеством возникли в приграничном селе Попово-Лежачи Курской области из-за обстрела со стороны Украины, среди жителей пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Предварительно зафиксировано три прилета», — написал глава региона.

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Роман Старовойт отметил, что местные жители при обстреле не пострадали. Снаряды повредили три частных дома. Из-за обстрела в селе возникли перебои с электричеством, ремонтные бригады уже приступают к устранению аварии.

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Глушковский район ранее неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, в понедельник, 19 декабря, ВСУ открыли огонь из минометов по селу Елизаветовка. Система противовоздушной обороны над Курской областью сработала и 14 декабря.

В среду, 21 декабря, «желтый» уровень террористический опасности продлили в Курской области на 15 дней.