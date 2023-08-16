Важное 16 августа 2023, 10:54 ВСУ обстреляли село Поповка в Белгородской области Гладков заявил о повреждениях в селе Поповка после удара ВСУ РИА «Новости»

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Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам главы региона, пострадавших в ходе обстрела нет. Однако в результате украинского удара появились повреждения в частном домовладении.

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«Пробита кровля, посечены фасад здания и забор. Оперативные службы работают на месте», — отметил Гладков.

Накануне, 15 августа, российские системы ПВО пресекли попытку теракта ВСУ в Белгородской области, уничтожив российский беспилотник.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекину. Однако при атаке пострадали два человека — женщина и мужчина. Последнего в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи боролись за жизнь гражданина, однако спасти не смогли.