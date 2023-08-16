16 августа 2023, 10:54
ВСУ обстреляли село Поповка в Белгородской области
Гладков заявил о повреждениях в селе Поповка после удара ВСУ
Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По словам главы региона, пострадавших в ходе обстрела нет. Однако в результате украинского удара появились повреждения в частном домовладении.
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«Пробита кровля, посечены фасад здания и забор. Оперативные службы работают на месте», — отметил Гладков.
Накануне, 15 августа, российские системы ПВО пресекли попытку теракта ВСУ в Белгородской области, уничтожив российский беспилотник.
В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекину. Однако при атаке пострадали два человека — женщина и мужчина. Последнего в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи боролись за жизнь гражданина, однако спасти не смогли.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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