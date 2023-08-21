Важное 21 августа 2023, 12:45 ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая в Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая под Белгородом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате атаки нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Украинские военные сбросили с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета. В результате обстрела легковой автомобиль получил повреждения.

Реклама

«Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа», — заявил Гладков.

Накануне, 20 августа, министерство обороны России сообщило о пресечении террористической атаки БПЛА в Белгородской области. Около 14:00 системы ПВО сбили два беспилотника над территорией региона. В результате налета никто не пострадал. В общей сложности системы противовоздушной обороны сбили 12 целей на подлете к Белгороду, отметил Гладков.

Утром 18 августа российские военные сбили БПЛА, которым Украина пыталась атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Беспилотник упал на Краснопресненской набережной.