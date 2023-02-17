Происшествия

17 февраля 2023, 14:49

ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка

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Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе попало под обстрел ВСУ. Об атаке сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате обстрела никто из жителей не пострадал, но при обходе территории зафиксировали повреждения домов.

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«Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. <…> Взрывной волной выбиты окна, осколками посечен забор», — уточнил Гладков.

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По его данным, в селе пострадал еще один дом. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Telegram-канал губернатора Белгородской области
Telegram-канал губернатора Белгородской области/Telegram

Ранее Гладков сообщал о работе системы противовоздушной обороны в Белгородском районе области. ПВО отражала атаку украинских военных в ночь на 17 февраля.

«Ночью проснулись в Белгороде от сильных взрывов. Работала наша ПВО. Сведений о погибших и пострадавших на сегодняшний момент нет», — уточнил губернатор.

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